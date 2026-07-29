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«Это безумие»: основатель Pink Floyd выразил недоумение политикой Европы

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал безумием курс Европы на перевооружение.

Источник: Комсомольская правда

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс жестко раскритиковал решение европейских властей наращивать военные бюджеты. По его мнению, призывы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП являются настоящим безумием. Этим он поделился в беседе с RT.

«Слышать, как лидеры Европейского союза бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, — это чертово безумие», — указал музыкант.

Рок-исполнитель отметил, что его тревогу разделяют многие граждане разных стран, включая Россию и США. Он сравнил текущую ситуацию с кораблем, который несется прямо на скалы, и призвал гражданское общество остановить это движение. Уотерс напомнил, что сейчас особенно актуальна знаменитая «Речь о мире» президента Джона Кеннеди, произнесенная в июне 1963 года, где американский лидер призывал к диалогу с СССР.

Ранее Уотерс выразил сожаление по поводу запрета телеканала RT в Соединенных Штатах. В недавнем разговоре с журналистом Такером Карлсоном он признался, что ему очень обидно из-за невозможности смотреть этот канал.

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