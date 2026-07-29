«Это безумие»: основатель Pink Floyd выразил недоумение политикой Европы

Рок-исполнитель отметил, что его тревогу разделяют многие граждане разных стран, включая Россию и США. Он сравнил текущую ситуацию с кораблем, который несется прямо на скалы, и призвал гражданское общество остановить это движение. Уотерс напомнил, что сейчас особенно актуальна знаменитая «Речь о мире» президента Джона Кеннеди, произнесенная в июне 1963 года, где американский лидер призывал к диалогу с СССР.