«Мера позволит снизить число преступлений, связанных с употреблением спиртного»

«Уведомление о разработке проекта областного закона недавно было размещено на официальном портале правительства Ростовской области. Как следует из документа, власти региона намерены запретить розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. То есть, слабоалкогольных напитков, розлив которых производится сейчас в стационарных торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах (МКД). Важный момент: запрет распространяется только на “разливную” продукцию и не ограничивает ее продажу в производственной таре — банках и бутылках.