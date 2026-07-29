Галкин* опубликовал редкий кадр с 12-летней дочерью Лизой

Помимо этого, ранее стало известно, что артистку могут выгнать из виллы в Юрмале, которую она снимает каждое лето уже около 10 лет. За аренду особняка на время фестиваля Лаймы Вайкуле и последующего месячного отдыха было заплачено более шести миллионов рублей.