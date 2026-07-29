Галкин* опубликовал редкий кадр с 12-летней дочерью Лизой

Российский телеведущий Максим Галкин* в своем личном блоге опубликовал милый снимок с 12-летней дочерью Лизой. Юморист решил пошутить над семейным сходством и «примерил» на себя светлые волосы школьницы.
На фото отец и дочь позируют вместе. Галкин* с помощью визуального эффекта предстал со светлыми волосами, похожими на прическу Лизы. Снимок вызвал улыбку у подписчиков артиста.
Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на их внешнее сходство и оставили под публикацией множество комплиментов. В комментариях поклонники отметили, что Лиза заметно выросла и унаследовала черты отца.
В интернете также активно обсуждают последние видео с появления на публике певицы Аллы Пугачевой и Галкина*. Многие считают, что Примадонна боится супруга и смотрит на него со страхом. «Вечерняя Москва» попросила физиономиста Ольгу Дружкову оценить поведение Пугачевой на свежих видео.
Помимо этого, ранее стало известно, что артистку могут выгнать из виллы в Юрмале, которую она снимает каждое лето уже около 10 лет. За аренду особняка на время фестиваля Лаймы Вайкуле и последующего месячного отдыха было заплачено более шести миллионов рублей.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.