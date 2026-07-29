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Для пассажиров вернувшегося рейса S7 готовят резервный борт в Новосибирске

Вылет в Краснодар запланирован на 13:20 по местному времени.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 29 июля рейс S7 5115 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший перелёт по маршруту Новосибирск — Краснодар, после взлёта вернулся в аэропорт Толмачёво. В авиакомпании сообщили, что пассажиры будут отправлены в Краснодар в ближайшее время.

«Для 160 пассажиров и 6 членов экипажа уже готовится резервный борт, ориентировочное время вылета — 13:20 по местному времени», — сообщили в пресс-службе S7 Group редакции Om1 Новосибирск.

В авиакомпании также подтвердили, что решение о возврате было принято по технической причине.

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: мать погибшего студента из Новосибирска добивается расследования его таинственной смерти, в зоопарке поселилась новая альпака по кличке Плюша, которую привезли из Чили, а сезон маслят уже открыт — грибники делятся удачными местами в области. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».