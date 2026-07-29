Для пассажиров вернувшегося рейса S7 готовят резервный борт в Новосибирске

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: мать погибшего студента из Новосибирска добивается расследования его таинственной смерти, в зоопарке поселилась новая альпака по кличке Плюша, которую привезли из Чили, а сезон маслят уже открыт — грибники делятся удачными местами в области. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».