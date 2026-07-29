Для пассажиров вернувшегося рейса S7 готовят резервный борт в Новосибирске

Утром 29 июля рейс S7 5115 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший перелёт по маршруту Новосибирск — Краснодар, после взлёта вернулся в аэропорт Толмачёво. В авиакомпании сообщили, что пассажиры будут отправлены в Краснодар в ближайшее время.
«Для 160 пассажиров и 6 членов экипажа уже готовится резервный борт, ориентировочное время вылета — 13:20 по местному времени», — сообщили в пресс-службе S7 Group редакции Om1 Новосибирск.
В авиакомпании также подтвердили, что решение о возврате было принято по технической причине.
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