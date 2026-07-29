Ещё один агрокласс появится в Хабаровском крае благодаря президентскому нацпроекту

«Поддержка будет заключаться в компенсации будущим работодателям расходов на закупку оборудования для таких классов, а также в субсидировании стимулирующих выплат преподавателям. Сельхозтоваропроизводители заинтересованы в формировании кадрового резерва и готовы участвовать в этом процессе. В 2026 году на эти цели предусмотрено 4 млн рублей», — подчеркнул начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого Минсельхоза Эдуард Гладун.