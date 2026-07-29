Ещё один агрокласс появится в Хабаровском крае благодаря президентскому нацпроекту

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» президентского нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в школе села Восточное Хабаровского района появится второй в регионе агрокласс. Первый специализированный класс появился в 2025 году в школе села Мичуринское, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Дети, которые обучаются в агроклассах, смогут в дальнейшем поступить в ТОГУ, например, на ветеринара или агронома, именно такие специалисты сейчас остро необходимы в хозяйствах края», — говорится в сообщении.
Инвестором для второго агрокласса выступило АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский”. На данный момент оформлен договор поставки на необходимое оборудование, в том числе: интерактивный комплекс с вычислительным блоком, микроскопы, инкубатор и образовательные стенды. Для обучения привлекут 2 учителей, которые ежемесячно будут получать дополнительные стимулирующие выплаты.
«Поддержка будет заключаться в компенсации будущим работодателям расходов на закупку оборудования для таких классов, а также в субсидировании стимулирующих выплат преподавателям. Сельхозтоваропроизводители заинтересованы в формировании кадрового резерва и готовы участвовать в этом процессе. В 2026 году на эти цели предусмотрено 4 млн рублей», — подчеркнул начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого Минсельхоза Эдуард Гладун.
Он также сообщил, что для реализации этой инициативы уже заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между школой села Восточное, АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский” и Тихоокеанским государственным университетом.
Дополнительно организация «Хабаровскплемсервис» реализует для учеников средних классов профориентационный проект «Агрознайка». В рамках этой программы школьники в свободное от уроков время знакомятся с различными процессами в агропромышленном комплексе. Они посещают фермы и предприятия пищевой промышленности.
Добавим, что с 2023 года у производителей сельскохозяйственной продукции в крае появилась возможность привлекать студентов аграрных вузов на практику с господдержкой: оплату их труда и проживания компенсирует федеральный бюджет.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске запускается проект профильных инженерных классов со строительной специализацией. В этом году свои двери для будущих специалистов откроют две ведущие образовательные площадки города: гимназия № 8 и лицей «Вектор».