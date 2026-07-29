Опубликована программа мероприятий в Нижнем Новгороде на август

В последний месяц лета Нижний Новгород готовит для горожан и гостей города яркую программу: в городе пройдут выставки, концерты, фестивали и спортивные события, а кульминацией станет празднование Дня города 15 августа — с парусной регатой и полётами аэростатов.
В Русском музее фотографии до 16 августа можно увидеть две экспозиции: «Алексей Мякишев. Диалоги со временем» (12+) с работами из долгосрочных проектов фотографа и «Пётр Веденисов. Автохромы. 1909−1914» (0+) — коллекцию из около 60 образцов ранней цветной фотографии.
В НГХМ до 30 августа открыта выставка «Северное солнце» (0+) с предметами золотного шитья, а в корпусе искусства XX века весь август работает экспозиция «Юрий Косаговский. Счастье бытия» (12+), представляющая около 50 работ мастера в технике рондизма. В «Арсенале» гостей ждёт ретроспектива Александра Слюсарева «Геометрия света» (0+).
Музыкальная программа порадует разнообразием: в «Ракушке» в Александровском саду до 9 августа продлится фестиваль Summer Sound (18+) с выступлениями популярных исполнителей, 15 августа в «Совкомбанк Арене» выступит группа «Ленинград» (18+), а 27 августа в МТС Live Hall — t.A.T.u. (16+). Любители классики смогут посетить международный фортепианный фестиваль Pianissimo (12+).
Среди фестивалей — мультиформатный «Пари Фест» (18+) на Стрелке 1−2 августа с музыкой, спортом и авиашоу, а также театральный «Специфик» (16+) от ЦТМ. Поклонникам спорта стоит обратить внимание на фестиваль триатлона IRONSTAR (16+) 22−23 августа, чемпионат по мотогонкам «MOTO.MSK.CUP» (16+) и серию соревнований по картингу «НРИНГ Спринт Мастерс» (16+).
Особыми событиями станут День города 15 августа с Кубком союзных государств «Волжская регата — 2026» (16+) и фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» (18+), который пройдёт с 13 по 16 августа.
Ранее фольклорный фестиваль объединил семь округов Нижегородской области.