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Декорации для съемок загорелись на площади 2000 кв. м под Тверью

Пожар охватил декорации для киносъемок в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа Тверской области 29 июля, площадь возгорания составила 2000 кв.

Источник: РБК

Пожар охватил декорации для киносъемок в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа Тверской области 29 июля, площадь возгорания составила 2000 кв. м, сообщило МЧС России в «Максе».

От огня пострадали 30 строений. Пожарные потушили еще десять построек и ликвидировали открытое горение. Специалисты продолжают проливку и разбор конструкций.

На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники. Погибших нет.

По предварительной версии дознавателей МЧС, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

Использование пиротехники в помещениях считают нарушением требований пожарной безопасности. Исключение предусмотрено для профессиональных изделий, применяемых для огневых спецэффектов, однако организаторы должны обеспечить комплекс инженерно-технических мер безопасности.

В декабре 2020 года пожар в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону охватил 4000 кв. м. К тушению привлекли 192 человека и 66 единиц техники, о пострадавших не сообщали.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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