На реке в Пермском крае опрокинулось судно с тремя людьми

ПЕРМЬ, 29 июл — РИА Новости. Маломерное судно с тремя людьми опрокинулось на пермской реке Чусовой после столкновения с преградой, ведутся поиски одного из пассажиров, сообщают центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и транспортная прокуратура.
По данным ведомства, вечером во вторник на реке Чусовой, недалеко от деревни Архиповские Бараки в Чусовском районе, маломерное судно столкнулось с подводным препятствием и затонуло. На борту находились трое человек, один из которых пропал без вести.
«Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)», — говорится в сообщении СК.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что организованы поисково-спасательные мероприятия. Также надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота.