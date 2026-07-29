Дополнительную защиту заправок от атак ВСУ прорабатывают в Курской области

«При этом цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне. Чего не сказать об АЗС сети “Калина-Ойл”: цены доходили до 180 ₽ за литр. И куряне оправданно на это жаловались. После нашего обращения к руководителю ФАС России служба инициировала соответствующие проверки АЗС, к этому процессу подключилась и прокуратура», — отметил губернатор.