Из бассейна — в университет

Внутри детского сада оказалась чаша бассейна в аварийном состоянии, которая использовалась как склад. На двух стенах — огромное панно, диптих «Водный мир» с рельефными изображениями рыбок, морских коньков, черепах и прочей водной фауны. Заведующая сообщила Александру Казарину, что, мол, не знает, что с этим делать — «денег нам на это никто не даст». С подачи команды Александра Валерьевича, деньги нашлись в Фонде Президентских грантов, куда командой Казарина была подана грантовая заявка. Поскольку бассейн давно не эксплуатировался, решено было демонтировать панно, чтобы сохранить чудесный арт-объект для потомков.