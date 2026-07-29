Из бассейна — в университет

В пятом корпусе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) на улице Гоголя в Нижнем Новгороде появился новый арт-объект. Керамическое панно «Водный мир» авторства нижегородских художников Татьяны и Валерия Гришиных изначально находилось в аварийном помещении бассейна в детском саду № 435 на улице Тропинина в Щербинках. Изумительной красоты рельефное панно могло быть в итоге утрачено. Но тут свое веское слово сказали энтузиасты-реставраторы. Причем, произошло это совершенно случайно. О том, как происходил процесс обнаружения, сохранения и переноса на новое место дисклокации уникального арт-объекта советского монументального искусства корреспонденту ИА «Время Н» рассказал координатор проекта «Нижегородские мозаики», художник и дизайне Александр Казарин.
По словам Александра Валерьевича, три года назад он занимался составлением реестра объектов монументально-декоративного искусства Нижегородской области, куда в итоге вошло 128 объектов.
Приехал в садик № 435 на улице Тропинина в Щербинках, чтобы сфотографировать фасад детского учреждения. И тут произошла незапланированная заранее чудесная художественная находка.
«Садик снаружи декорирован изразцами, но мы их не трогали — просто зафиксировали сам факт. Заведующая встретилась со мной и говорит: “А вы не хотите посмотреть, что у нас внутри еще есть?”, — рассказывает Александр Валерьевич.
Внутри детского сада оказалась чаша бассейна в аварийном состоянии, которая использовалась как склад. На двух стенах — огромное панно, диптих «Водный мир» с рельефными изображениями рыбок, морских коньков, черепах и прочей водной фауны. Заведующая сообщила Александру Казарину, что, мол, не знает, что с этим делать — «денег нам на это никто не даст». С подачи команды Александра Валерьевича, деньги нашлись в Фонде Президентских грантов, куда командой Казарина была подана грантовая заявка. Поскольку бассейн давно не эксплуатировался, решено было демонтировать панно, чтобы сохранить чудесный арт-объект для потомков.
«Демонтаж сложный был, — рассказывает Александр Казарин. — Можете себе представить панно 6 на 3 метра, которое приклеено к стене? К сожалению, удалось снять панно не полностью. Тем не менее, большую часть композиции мы восстановили. По согласованию с администрацией ННГАСУ мы перенесли керамические плитки в пятый корпус учебного заведения, где большие свободнее площади и восстановили там панно полностью».
Изначально планировалось разместить панно на фасаде одного из корпусов ННГАСУ. Однако состояние арт-объекта советского времени внушало реставраторам опасение за его дальнейшую судьбу.
«Решили его на улице не оставлять — побоялись, что там мало чего от панно останется. Такова уж особенность нашего климата с перепадами температур. Водичка попадает на солнышке в щель между плитками, а ночью замерзает и может разорваться, Керамика только кажется прочной — на самом деле она очень хрупкая», — объясняет Александр Валерьевич.
Не случайно изначально панно было смонтировано именно в помещении, а не на фасаде здания. Россия — холодная страна, и этим все сказано. По словам Александра Казарина, в настоящее время вновь обретенный арт-объект «Водный мир» в ННГАСУ стал экскурсионной площадкой для всех желающих. Теперь уникальное панно могут видеть не только дети и взрослые в конкретном нижегородском садике, а любой человек (0+).