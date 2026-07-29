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В Батайске уменьшили количество отключенных из-за урагана абонентов электросети

В Батайске продолжается устранение последствий урагана, прошедшего в Ростовской области днем 25 июля. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Батайске продолжается устранение последствий урагана, прошедшего в Ростовской области днем 25 июля. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.

По данным властей, накануне вечером без электроснабжения оставались 220 абонентов, по состоянию на утро 29 июля — 10. Энергетики продолжают устранять последние локальные повреждения, в работе задействовано восемь аварийно-восстановительных бригад.

Кроме того, за ночь коммунальные службы расчистили от поваленных деревьев и крупных ветвей еще 13 адресов. Всего работы завершили по 87 адресам, 51 — еще остается в работе.