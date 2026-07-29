Американские самолёты встали на паузу: У American Airlines внезапно заблокировали взлёты

Ранее стало известно о рекордном перелёте самолёта авиакомпании Qantas, который провёл в небе без посадки 24 часа 24 минуты. Специально модернизированный лайнер A350−1000ULR отправился из Мельбурна и завершил маршрут во французской Тулузе, где расположен завод Airbus. За время полёта воздушное судно пересекло Тихий и Атлантический океаны.