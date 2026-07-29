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Американские самолёты встали на паузу: У American Airlines внезапно заблокировали взлёты

Пассажирские рейсы American Airlines в США временно остановлены после сбоя в компьютерных системах перевозчика. Ограничения на вылеты ввело Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA). Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Под действие решения также попали дочерние перевозчики American Airlines, выполняющие рейсы по территории страны. Речь идёт о полном ограничении вылетов для воздушных судов этих компаний. О сроках снятия ограничений и восстановлении нормального расписания рейсов пока не сообщается.

Ранее стало известно о рекордном перелёте самолёта авиакомпании Qantas, который провёл в небе без посадки 24 часа 24 минуты. Специально модернизированный лайнер A350−1000ULR отправился из Мельбурна и завершил маршрут во французской Тулузе, где расположен завод Airbus. За время полёта воздушное судно пересекло Тихий и Атлантический океаны.

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