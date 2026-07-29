Что известно об отражении массированной атаки БПЛА на регионы РФ

Ростовская область, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, сегодня ночью подверглась массированной атаке БПЛА. По его данным, ПВО уничтожила ракеты, а также около 60 БПЛА в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области.