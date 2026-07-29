Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об отражении массированной атаки БПЛА на регионы РФ

Российские силы ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 295 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Российские силы ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 295 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы в период с 20.00 вторника до 8.00 среды по московскому времени.

Так, БПЛА ночью были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Калужской и Рязанской областями.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, сегодня ночью над территорией региона были сбиты 45 беспилотников.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. Кроме того, поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Всего из-за атаки пострадали шесть человек, они госпитализированы, уточнил Малков.

В объединенной компании Wildberries и Russ сообщали об эвакуации логистического центра Wildberries в Рязани.

Еще БПЛА сегодня ночью были перехвачены над Чувашией, Татарстаном, Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ростовская область, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, сегодня ночью подверглась массированной атаке БПЛА. По его данным, ПВО уничтожила ракеты, а также около 60 БПЛА в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области.

В результате падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Позднее стало известно об еще одном пострадавшем в Таганроге, он госпитализирован.

Жители многоквартирного дома, на который упали обломки БПЛА и ракет, были эвакуированы.

Губернатор предупредил, что на данный момент в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

Глава Чувашии Олег Николаев в среду утром сообщил, что в регионе работает ПВО, на тот момент были сбиты два БПЛА.

Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не покидать помещения и не подходить к окнам, а также строго соблюдать меры безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше