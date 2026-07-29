Что известно об отражении массированной атаки БПЛА на регионы РФ

Российские силы ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 295 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы в период с 20.00 вторника до 8.00 среды по московскому времени.
Так, БПЛА ночью были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Калужской и Рязанской областями.
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, сегодня ночью над территорией региона были сбиты 45 беспилотников.
В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. Кроме того, поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.
Всего из-за атаки пострадали шесть человек, они госпитализированы, уточнил Малков.
В объединенной компании Wildberries и Russ сообщали об эвакуации логистического центра Wildberries в Рязани.
Еще БПЛА сегодня ночью были перехвачены над Чувашией, Татарстаном, Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ростовская область, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, сегодня ночью подверглась массированной атаке БПЛА. По его данным, ПВО уничтожила ракеты, а также около 60 БПЛА в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области.
В результате падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Позднее стало известно об еще одном пострадавшем в Таганроге, он госпитализирован.
Жители многоквартирного дома, на который упали обломки БПЛА и ракет, были эвакуированы.
Губернатор предупредил, что на данный момент в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
Глава Чувашии Олег Николаев в среду утром сообщил, что в регионе работает ПВО, на тот момент были сбиты два БПЛА.
Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не покидать помещения и не подходить к окнам, а также строго соблюдать меры безопасности.