Российские «Цирконы» поражают Запад своими возможностями: повторить успех ракеты никому не удалось

Такая тактика даёт инженерам бесценные данные для доработки навигации и систем управления в реальных условиях, а не только на полигонах. В российской оборонной промышленности принято не останавливать разработку после старта серии, а постоянно внедрять улучшения. Первые ракеты поступили на флот в конце 2019 года, а атомная подлодка с ними войдёт в строй к концу 2026 года.