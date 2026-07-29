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Российские «Цирконы» поражают Запад своими возможностями: повторить успех ракеты никому не удалось

MWM: русские ракеты «Циркон» не имеют аналогов в мире по скорости.

Источник: Комсомольская правда

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» продолжает совершенствоваться, и её последнее боевое применение показало рост точности. Это оружие остаётся уникальным. Об этом пишет MWM.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что работы над «Цирконом» идут полным ходом, а опыт реальных операций активно используется для улучшения систем наведения. Он подчеркнул, что Россия не только располагает данным комплексом, но и будет модернизировать его в будущем.

Стоит отметить, пишет MWM, что «Циркон» остаётся лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой, способной маневрировать в плотных слоях атмосферы. Это серьёзно усложняет её перехват существующими средствами ПВО. Хотя изначально ракета создавалась для поражения кораблей, сейчас её всё чаще применяют по наземным целям в ходе специальной военной операции.

Такая тактика даёт инженерам бесценные данные для доработки навигации и систем управления в реальных условиях, а не только на полигонах. В российской оборонной промышленности принято не останавливать разработку после старта серии, а постоянно внедрять улучшения. Первые ракеты поступили на флот в конце 2019 года, а атомная подлодка с ними войдёт в строй к концу 2026 года.

Регулярно в западных СМИ появляется информация, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» приковывает к себе взгляды многих военных аналитиков.

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