Строители запустили второй щит метро с Горького на площадь Свободы

Метростроевцы запустили второй тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, новый щит получил имя «Алена» в честь народной героини, которая, по легенде, пошла за водой и вступила в бой с вражеским отрядом.
«Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни нашего кремля, а ее история — одно из самых известных преданий нижегородской старины» , — сообщил губернатор.
Метростроители прокладывают уже четвёртый тоннель. На 2026 год намечено полное завершение подземных работ в историческом центре Нижнего Новгорода. После этого строители приступят к возведению самих станций и вестибюлей.
Первый щит «Евдокия» прошел почти 150 метров. Второму комплексу «Алена» предстоит преодолеть 730 метров и 486 железобетонных колец высокоточной обделки.
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