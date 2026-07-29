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Строители запустили второй щит метро с Горького на площадь Свободы

Тоннелепроходческий комплекс назвали Аленой.

Источник: Живем в Нижнем

Метростроевцы запустили второй тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, новый щит получил имя «Алена» в честь народной героини, которая, по легенде, пошла за водой и вступила в бой с вражеским отрядом.

«Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни нашего кремля, а ее история — одно из самых известных преданий нижегородской старины» , — сообщил губернатор.

Метростроители прокладывают уже четвёртый тоннель. На 2026 год намечено полное завершение подземных работ в историческом центре Нижнего Новгорода. После этого строители приступят к возведению самих станций и вестибюлей.

Первый щит «Евдокия» прошел почти 150 метров. Второму комплексу «Алена» предстоит преодолеть 730 метров и 486 железобетонных колец высокоточной обделки.

Ранее мы писали, что 85% объектов недвижимости изъяли для продления метро в Сормове.