Зеленский не понимает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет. При этом он отметил, что Украина фактически является членом НАТО, потому что ни одна страна блока не получает таких средств, которые в данный момент получает Киев.