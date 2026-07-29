Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не понимает, почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО. По его словам, ему непонятна позиция альянса в отношении Киева.
Он также подчеркнул, что в вопросе вступления в НАТО Украина рассчитывает действовать совместно с США и европейскими странами.
— Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО. Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно, — цитирует Зеленского РИА Новости.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет. При этом он отметил, что Украина фактически является членом НАТО, потому что ни одна страна блока не получает таких средств, которые в данный момент получает Киев.
Лидеры стран — членов НАТО на саммите в Анкаре не включили в финальную декларацию упоминания о перспективах вступления Украины в организацию. В документе вопрос отношений блока с Киевом был затронут лишь в общих чертах.