Более 600 семей в Хабаровском крае улучшили жильё за счёт маткапитала

Более 600 семей в Хабаровском крае направили краевой материнский капитал на улучшение жилищных условий. Всего с начала года выплату при рождении третьего и последующих детей получили 1574 семьи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В регионе растёт число многодетных семей. Их поддержка, в том числе, осуществляется в рамках президентского национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Самым популярным направлением использования краевого маткапитала стало улучшение жилищных условий — этой возможностью уже воспользовались 602 семьи.
В числе получателей — семья Гордеевых из Хабаровска. В январе 2026 года Юлия Гордеева стала мамой в четвёртый раз. По её словам, увеличение размера выплаты с рождением каждого последующего ребёнка стало ощутимой поддержкой для многодетной семьи.
Использовать краевой маткапитал можно не только для покупки или улучшения жилья. Средства разрешается направить на газификацию и подключение коммуникаций, оплату образования и лечения членов семьи. В 2026 году перечень расширили — теперь деньги можно использовать также для оплаты детского сада и дополнительных образовательных услуг.
Семьи, в которых воспитываются пять и более детей, могут направить маткапитал на покупку автомобиля. При этом машина должна быть не старше восьми лет, а продать её разрешается только спустя год после покупки и регистрации.
С 1 июля размер краевого материнского капитала после индексации на 8,1% составляет 404 126,13 рубля. При рождении четвёртого и каждого последующего ребёнка сумма увеличивается ещё на 61,7 тысячи рублей.
В 2026 году в Хабаровском крае также появились две новые меры поддержки семей с детьми — единовременная выплата молодым женщинам при рождении пятого и последующего ребёнка и ежемесячная выплата студенткам очной формы обучения в связи с рождением ребёнка.
Заявление на распоряжение средствами краевого маткапитала можно подать в центре социальной поддержки населения, МФЦ или через портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.