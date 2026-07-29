В красноярском селе Миндерла расселят два аварийных дома

Расселение проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить его планируют до конца года. Всего в 2026 году в 16 муниципальных образованиях Красноярского края из аварийных домов планируют расселить не менее 1800 человек. С 2025 года в регионе действует программа переселения из домов, признанных аварийными в 2017—2022 годах. До конца 2030 года новое жилье или выплаты должны получить более 20 тыс. человек в 52 населенных пунктах края.