В красноярском селе Миндерла расселят два аварийных дома

В селе Миндерла Красноярского края расселяют два аварийных дома. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В рамках нового этапа программы переселения выплаты на покупку жилья получат 39 жителей. Речь идет о 16 квартирах в домах на улице Советской, 3 и 5. Эти дома признали аварийными в 2017—2022 годах.
«Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ впервые с 2019 года участвует в программе переселения, и в этом году расселят все аварийные дома», — отметил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.
Расселение проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить его планируют до конца года. Всего в 2026 году в 16 муниципальных образованиях Красноярского края из аварийных домов планируют расселить не менее 1800 человек. С 2025 года в регионе действует программа переселения из домов, признанных аварийными в 2017—2022 годах. До конца 2030 года новое жилье или выплаты должны получить более 20 тыс. человек в 52 населенных пунктах края.