Злоумышленники меняют настоящие QR-коды на фейковые для кражи средств

Фейковые QR-коды используют мошенники для хищения средств. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», расклеивают злоумышленники штрихкоды в общественных местах, заменяя настоящие.
Например, ложные QR-коды могут приклеить поверх настоящих на стойках информации, вендинговых аппаратах, автоматах по продаже билетов на вокзалах и аэропортах, или же в других общественных местах — торговых центрах, остановках, общественном транспорте.
Ведут коды на поддельные страницы. Если жертва вводит данные своей карты, теряет средства, не получив услуги.
Заподозрить неладное можно, если QR-код выглядит новым, кривым, наклеен поверх старого, поэтому лучше внимательно осмотреть штрихкод перед сканированием.