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Злоумышленники меняют настоящие QR-коды на фейковые для кражи средств

Расклеивают штрихкоды в общественных местах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Фейковые QR-коды используют мошенники для хищения средств. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», расклеивают злоумышленники штрихкоды в общественных местах, заменяя настоящие.

Например, ложные QR-коды могут приклеить поверх настоящих на стойках информации, вендинговых аппаратах, автоматах по продаже билетов на вокзалах и аэропортах, или же в других общественных местах — торговых центрах, остановках, общественном транспорте.

Ведут коды на поддельные страницы. Если жертва вводит данные своей карты, теряет средства, не получив услуги.

Заподозрить неладное можно, если QR-код выглядит новым, кривым, наклеен поверх старого, поэтому лучше внимательно осмотреть штрихкод перед сканированием.