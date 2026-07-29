Грибы в сметане: 5 проверенных рецептов — на сковороде, в духовке, с картошкой и жюльеном

Картофель очистите и нарежьте дольками или крупными кубиками. Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами. На широкой сковороде разогрейте масло и обжарьте картофель 8−10 минут до легкой корочки. Переложите картофель на тарелку. В той же сковороде обжарьте лук 3 минуты. Добавьте грибы и готовьте 10 минут, пока жидкость почти полностью не выпарится. Верните картофель в сковороду. Размешайте сметану с водой или грибным бульоном. Влейте соус, соль, перец и лавровый лист. Накройте крышку и тушите на слабом огне 15−18 минут, пока картофель не станет мягким.