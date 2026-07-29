Второй тоннелепроходческий щит запустили в Нижнем Новгороде

Щиту дали имя «Алёна» — в честь легендарной народной героини. По преданию XVI века, Алёна, отправившись за водой, отважно вступила в схватку с вражеским отрядом, обороняясь коромыслом. Героиня погибла от удара сабли, а её образ прочно вошёл в нижегородские предания. В память о ней возле Коромысловой башни кремля установлен памятник.