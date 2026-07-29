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Второй тоннелепроходческий щит запустили в Нижнем Новгороде

Щиту дали имя «Алёна» — в честь легендарной народной героини.

Метростроители приступили к работе со вторым тоннелепроходческим щитом: комплекс стартовал с улицы Горького в направлении площади Свободы. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Щиту дали имя «Алёна» — в честь легендарной народной героини. По преданию XVI века, Алёна, отправившись за водой, отважно вступила в схватку с вражеским отрядом, обороняясь коромыслом. Героиня погибла от удара сабли, а её образ прочно вошёл в нижегородские предания. В память о ней возле Коромысловой башни кремля установлен памятник.

Сейчас строители прокладывают уже четвёртый тоннель. В планах на текущий год — полностью завершить подземные работы в историческом центре города. После этого начнётся возведение станций и вестибюлей.

Первый щит, «Евдокия», преодолел почти 150 метров. На ключевой отметке специалисты провели дооснастку комплекса, чтобы обеспечить круглосуточную проходку: установили новую конвейерную систему для выемки грунта, смонтировали трубопроводы для подачи воды и подготовили подвижной состав для доставки материалов.

Впереди у щита «Алёна» — 730 метров пути и монтаж 486 железобетонных колец высокоточной обделки.

Новые станции метро ждут многие горожане: по прогнозам, они позволят увеличить пассажиропоток в верхнюю часть Нижнего Новгорода примерно на треть.

Ранее 85% участков и строений выкупили под станцию метро в Сормово в Нижнем.