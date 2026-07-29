Онищенко рассказал, почему эпидемия ВИЧ-инфекции не грозит России

«У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%. И это цифры достоверные», — сказал Онищенко, комментируя заявление о возможной эпидемии ВИЧ в мире.