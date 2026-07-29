Онищенко рассказал, почему эпидемия ВИЧ-инфекции не грозит России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами, именно поэтому в стране удается значительно снижать уровень заболеваемости, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) появилась информация о том, что миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.
«У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%. И это цифры достоверные», — сказал Онищенко, комментируя заявление о возможной эпидемии ВИЧ в мире.
Он добавил, что благодаря бесплатному обеспечению граждан России антиретровирусной терапией в семье зараженных ВИЧ-инфекцией граждан рождаются полностью здоровые дети.
«Это дало мощный рывок в социализации ВИЧ-инфицированных. И по продолжительности жизни эти люди, принимая препараты, живут столько, сколько если бы они не были инфицированы», — подчеркнул академик.
Ранее в Минздраве России сообщали о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ за десять лет сократилась в России вдвое, достигнув исторического минимума.