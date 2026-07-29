На вокзале Хабаровска похитили телефон под предлогом, что нужен фонарик

По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый, находясь на парковке вокзала, вступил в контакт с мужчиной, отдыхавшим в компании приятеля. Под предлогом необходимости воспользоваться фонариком злоумышленник попросил у потерпевшего телефон, мотивируя просьбу разрядившимся собственным устройством. После того как мужчина передал гаджет, обвиняемый незамедлительно покинул место происшествия. В последующие сутки похищенное имущество было продано, а вырученные деньги потрачены.