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«Известия»: в России предложили создать реестр юристов по банкротству граждан

В России предложили создать реестр добросовестных компаний и специалистов по сопровождению процедур банкротства физических лиц, чтобы отделить их от мошенников. Об этом пишут «Известия». Инициатором стала ассоциация «Право должника», она направила письмо в Федеральную антимонопольную службу, Минюст и Госдуму.

В России предложили создать реестр добросовестных компаний и специалистов по сопровождению процедур банкротства физических лиц, чтобы отделить их от мошенников. Об этом пишут «Известия». Инициатором стала ассоциация «Право должника», она направила письмо в Федеральную антимонопольную службу, Минюст и Госдуму.

В письме организация указала на негативный образ института независимой юридической помощи при несостоятельности: более 90% публикаций в социальных сетях носят отрицательный характер из-за обобщения всех участников рынка под названием «раздолжнители».

Председатель ассоциации Александр Кушнарев отметил, что недобросовестные юристы действительно существуют, однако их деятельность не должна определять всю отрасль. «Нельзя одним термином описывать и мошенника, и юриста, который законно сопровождает банкротство многодетной матери или пенсионера», — сказал юрист.

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