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В Калининграде 21-летний парень решил сделать карьеру в даркнете и попался с крупной партией запрещёнки

Общая масса найденного вещества превысила 99 граммов.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали 21-летнего парня, которого подозревают в подготовке наркотиков к продаже через даркнет. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте».

Полицейские пришли к молодому человеку с обыском и нашли дома четыре зип-пакета. В них находилось почти 98 граммов психотропного вещества. По версии следствия, парень собирался продавать запрещёнку, оставляя её в тайниках. Две такие закладки силовики обнаружили в Калининграде и Светлогорске — в каждой было по 0,97 грамма наркотика.

На калининградца завели уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

В Светлом 44-летний мужчина попался гаишникам после поездки за наркотиками. Заказ он оформил через интернет и забрал из тайника в посёлке Взморье. Пакетик с психотропным веществом спрятать не успел.

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