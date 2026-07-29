В Калининграде 21-летний парень решил сделать карьеру в даркнете и попался с крупной партией запрещёнки

Полицейские пришли к молодому человеку с обыском и нашли дома четыре зип-пакета. В них находилось почти 98 граммов психотропного вещества. По версии следствия, парень собирался продавать запрещёнку, оставляя её в тайниках. Две такие закладки силовики обнаружили в Калининграде и Светлогорске — в каждой было по 0,97 грамма наркотика.