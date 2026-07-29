Ограничение сняли в нижегородском аэропорту 29 июля

В настоящее время в аэропорту Нижнего Новгорода задержаны четыре рейса. Вылет в Тбилиси перенесен на 40 минут — самолет отправится в 11:30 вместо 10:50. Также задержаны два рейса в Сочи — один вылет в 17:50 вместо 17:17, второй в 17:55 вместо 14:55. Также перенесено отправление самолета в Москву с 17:40 на 18:30. Пассажирам рекомендуется отслеживать статус рейса на сайте авиакомпании или на онлайн-табло аэропорта, а также прислушиваться к объявлениям по громкой связи в зале ожидания.