WSJ: Трамп приветствовал Нетаньяху в Белом доме менее радушно, чем обычно

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американский лидер разочаровался в Нетаньяху после начала войны с Ираном. По данным издания, в Белом доме считают израильского премьера непредсказуемым партнером. При этом США продолжает координировать с Израилем действия на Ближнем Востоке.