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WSJ: Трамп приветствовал Нетаньяху в Белом доме менее радушно, чем обычно

В США прокомментировали встречу Трампа с Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме менее радушно, чем во время предыдущих встреч. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что изменение тона связано с затягивающимся конфликтом с Ираном.

«Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», — сказано в публикации.

При этом неназванный американский чиновник заявил изданию, что отношения между президентом США и премьером Израиля остаются крепкими, несмотря на изменение атмосферы встречи.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американский лидер разочаровался в Нетаньяху после начала войны с Ираном. По данным издания, в Белом доме считают израильского премьера непредсказуемым партнером. При этом США продолжает координировать с Израилем действия на Ближнем Востоке.

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