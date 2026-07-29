WSJ: Трамп приветствовал Нетаньяху в Белом доме менее радушно, чем обычно

«Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», — сказано в публикации.
При этом неназванный американский чиновник заявил изданию, что отношения между президентом США и премьером Израиля остаются крепкими, несмотря на изменение атмосферы встречи.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американский лидер разочаровался в Нетаньяху после начала войны с Ираном. По данным издания, в Белом доме считают израильского премьера непредсказуемым партнером. При этом США продолжает координировать с Израилем действия на Ближнем Востоке.