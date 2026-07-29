Активность клещей в Свердловской области идет на спад

В Свердловской области продолжает снижаться активность клещей. Всего с начала сезона от них пострадали 17,5 тысячи человек — это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня. На прошлой неделе число пострадавших от присасывания клещей составляло 17,4 тысячи человек.