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Активность клещей в Свердловской области идет на спад

В Свердловской области от клещей пострадали 17,5 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продолжает снижаться активность клещей. Всего с начала сезона от них пострадали 17,5 тысячи человек — это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня. На прошлой неделе число пострадавших от присасывания клещей составляло 17,4 тысячи человек.

— С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 118 человек, на клещевой боррелиоз — 234 человека, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было исследовано 15,9 тысячи клещей. В 1,4% проб выявили возбудителя клещевого энцефалита, в 47,7% — лайм-боррелиоза. Еще в 3,8% случаев был выявлен моноцитарный эрлихиоз и в 1,4% случаев — гранулоцитарный анаплазмоз.

В Свердловской области с начала года от клещевого энцефалита привились 136,2 тысячи человек, ревакцинировались — 284 тысячи человек.

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