Руденский: Солнечные панели можно будет ставить в российских многоквартирных домах

1 сентября в России снимут запрет на установку микрогенерации в многоквартирных домах. Об этом в среду, 29 июля, рассказал аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский.
— Закон до сих пор прямо запрещал использовать объекты микрогенерации в многоквартирных домах. С 1 сентября 2026 года этот запрет снимается, — цитирует его РИА Новости.
По словам эксперта, второе нововведение в законе снимает ограничение на предельный объем выдачи электроэнергии в сеть не более 15 киловатт. Теперь эту величину будет устанавливать правительство собственными постановлениями.
С наступлением лета многие россияне отправляются в отпуска и оставляют свои квартиры пустующими. Председатель Союза жилищных организаций Москвы и юрист Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», как можно сэкономить на этих расходах и получить перерасчет за услуги ЖКХ.
Кроме того, ранее жильцы домов в разных российских регионах начали находить в платежках ЖКХ новые строчки. Управляющие компании требуют доплатить около 18 тысяч рублей за различные работы, среди которых: «модернизация дома» и другое. Что это за платежи и законно ли включать их в квитанцию, тоже рассказывает «ВМ».