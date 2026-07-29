Руденский: Солнечные панели можно будет ставить в российских многоквартирных домах

Кроме того, ранее жильцы домов в разных российских регионах начали находить в платежках ЖКХ новые строчки. Управляющие компании требуют доплатить около 18 тысяч рублей за различные работы, среди которых: «модернизация дома» и другое. Что это за платежи и законно ли включать их в квитанцию, тоже рассказывает «ВМ».