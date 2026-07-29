ЦРТС ищет подрядчика для обслуживания «умных» светофоров в Нижнем Новгороде

ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» (ЦРТС) объявило тендер на техобслуживание и аварийно‑восстановительный ремонт комплексов интеллектуального управления на светофорных объектах в Нижегородской городской агломерации. Данные о закупке размещены на официальном сайте госзакупок.
Стоимость контракта — до 4,4 миллиона рублей. Подрядчику предстоит поддерживать бесперебойную работу 29 комплексов, установленных на ключевых городских магистралях: улицах Белинского, Горького, Родионова, Ванеева, Бекетова и на Казанском шоссе.
В зону ответственности войдут дорожные контроллеры, видеодетекторы, обзорные IP‑камеры и криптографические средства защиты ViPNet. Всего нужно обслуживать 112 детекторов транспорта, 76 обзорных камер, 29 контроллеров и 29 комплексов ViPNet.
Услуги должны оказываться с 10 августа по 31 декабря 2026 года либо до исчерпания лимита стоимости контракта. Исполнитель обязан оперативно устранять неполадки: без выезда на место — в течение 12 часов, с выездом и заменой модулей — за 24 часа, при повреждении целостности элементов — не позднее 72 часов.
К претендентам на контракт предъявляют строгие требования: необходима лицензия ФСБ на работу с шифровальными средствами, сертификаты от производителей контроллеров и видеодетекторов, а также штат специалистов с допуском к работе с электроустановками до 1000 В.
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