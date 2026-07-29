Второй тоннелепроходческий щит запустили с улицы Горького в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.
«Назвать щит решили в честь народной героини Алены, которая, по легенде, в XVI веке на пути за водой вступила в бой с вражеским отрядом, “вооруженная” коромыслом, отважно сражалась, но пала от удара сабли. Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни нашего кремля, а ее история — одно из самых известных преданий нижегородской старины», — рассказал губернатор.
По его словам, у метростроителей настрой боевой: специалисты прокладывают уже четвертый тоннель и в этом году планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре города. После чего начнется возведение самих станций и вестибюлей.
Кстати, первый щит «Евдокия» прошел уже почти 150 метров, на важной отметке рабочие провели дооснастку механизированного комплекса для круглосуточной проходки. Комплекс получил новую конвейерную систему для выемки грунта, трубопроводы для подачи воды и подвижной состав для подвоза необходимых элементов.
«Теперь и у второго щита “Алена” впереди — 730 метров и 486 железобетонных колец высокоточной обделки. Весь город очень ждет новых станций метро — по прогнозам, они на треть увеличат пассажиропоток в верхнюю часть Нижнего Новгорода», — добавил Глеб Никитин.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем личном канале в одном из мессенджеров уточнил, что длина комплекса составляет более 80 метров, вес — почти 600 тонн. Он состоит из головной части, весом свыше 380 тонн с ротором диаметром 6,2 метра, и техтелег с оборудованием для разработки и выдачи на поверхность породы, а также для монтажа блоков железобетонной обделки.
Напомним, что второй тоннелепроходческий щит пойдет параллельным курсом вслед за первопроходцем под улицей Горького. ТПМК лишь немного разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, который является объектом культурного наследия.