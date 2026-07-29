Второй тоннелепроходческий щит запустили с улицы Горького в сторону площади Свободы

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем личном канале в одном из мессенджеров уточнил, что длина комплекса составляет более 80 метров, вес — почти 600 тонн. Он состоит из головной части, весом свыше 380 тонн с ротором диаметром 6,2 метра, и техтелег с оборудованием для разработки и выдачи на поверхность породы, а также для монтажа блоков железобетонной обделки.