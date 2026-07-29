Россиянам рассказали, как одеть ребенка в школу без потери денег

Эксперты рекомендовали родителям создать для школьника капсульный гардероб для экономии денег. Их слова передает «Газета.Ru».
Главная ошибка, по словам специалистов, заключается в покупке большого количества вещей.
«На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы: 10−15 вещей, которые легко миксуются между собой», — рассказали они.
Капсульный гардероб должен включать в себя блузки и рубашки. Эксперты рекомендовали обратить внимание на модели в полоску, с воротником. Лучше брать две белых рубашки для школьных мероприятий, остальные — на каждый день нейтральных цветов.
Девочке можно взять только одну юбку и одни брюки, а мальчику — две пары брюк.
В капсульный гардероб можно добавить жилет, кардиган или джемпер. Эксперты отметили, что один жилет можно носить с тремя разными рубашками. Что касается кардигана, то эта вещь будет хорошо сочетаться и с брюками, и с юбкой.
Ребенку также стоит приобрести базовые футболки и лонгсливы, которые можно носить под жилет или пиджак или в качестве самостоятельного элемента образа.
Эксперты также советуют покупать школьнику две пары обуви: одну — уличную, а другую — сменную. По мнению специалистов, лучшим выбором считаются модели с тканевым верхом — они дышащие, легкие и недорогие.
«Для физкультуры понадобятся отдельные кроссовки — и здесь уже можно взять базовую недорогую модель», — поделились эксперты.
Рюкзак и мешок для сменной обуви лучше брать нейтральных и спокойных цветов.
Ранее дизайнер Катерина Коваленко заявила, что вертикальная развеска сэкономит место в шкафу.
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