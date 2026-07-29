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Россиянам рассказали, как одеть ребенка в школу без потери денег

Эксперты рекомендовали родителям создать для школьника капсульный гардероб для экономии денег.

Эксперты рекомендовали родителям создать для школьника капсульный гардероб для экономии денег. Их слова передает «Газета.Ru».

Главная ошибка, по словам специалистов, заключается в покупке большого количества вещей.

«На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы: 10−15 вещей, которые легко миксуются между собой», — рассказали они.

Капсульный гардероб должен включать в себя блузки и рубашки. Эксперты рекомендовали обратить внимание на модели в полоску, с воротником. Лучше брать две белых рубашки для школьных мероприятий, остальные — на каждый день нейтральных цветов.

Девочке можно взять только одну юбку и одни брюки, а мальчику — две пары брюк.

В капсульный гардероб можно добавить жилет, кардиган или джемпер. Эксперты отметили, что один жилет можно носить с тремя разными рубашками. Что касается кардигана, то эта вещь будет хорошо сочетаться и с брюками, и с юбкой.

Ребенку также стоит приобрести базовые футболки и лонгсливы, которые можно носить под жилет или пиджак или в качестве самостоятельного элемента образа.

Эксперты также советуют покупать школьнику две пары обуви: одну — уличную, а другую — сменную. По мнению специалистов, лучшим выбором считаются модели с тканевым верхом — они дышащие, легкие и недорогие.

«Для физкультуры понадобятся отдельные кроссовки — и здесь уже можно взять базовую недорогую модель», — поделились эксперты.

Рюкзак и мешок для сменной обуви лучше брать нейтральных и спокойных цветов.

Ранее дизайнер Катерина Коваленко заявила, что вертикальная развеска сэкономит место в шкафу.

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