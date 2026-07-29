Юные футболисты из «СКА-Хабаровск-2015» забрали золото на международном турнире Junior Star Showcase

В Даляне прошел международный турнир по футболу Junior Star Showcase. В нем приняли участие 16 команд из разных городов Китая, а также хабаровчане. Юные футболисты — воспитанники «СКА-Хабаровск-2015» заняли первое место. Второе место ушло футболистам команды «Далянь», а третье — команда «Люйшунь». Участники были разделены на 4 группы по 4 команды. В рамках турнира хабаровские спортсмены провели 10 матчей. «Мы посетили прекрасный турнир. Организация была на очень высоком уровне. Ребята играли как на натуральных, так и на искусственных полях. В каждой встрече выкладывались на максимум. Турнир стал отличной возможностью получить серьёзный международный игровой опыт и проверить свои силы в противостоянии с сильными соперниками. Хочу от всей души поблагодарить ребят за их труд, целеустремлённость и старание в каждом матче», — рассказал тренер команды «СКА-Хабаровск-2015» Александр Немайкин. Более старшие команды «СКА-Хабаровск» сейчас продолжают выступление в Юношеской футбольной лиге ДВ. Коллектив U-18 сейчас занимает первое место, а U-16 — третье место. Турнир подходит к середине. После следующего, девятого турнира, команды сделают перерыв. Последующие матчи пройдут уже в сентябре.