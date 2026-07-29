Аналитики сообщили о смене приоритетов хакеров при атаках на бизнес

По данным компании, доля атак для получения служебной информации за последние годы выросла. Если в 2024 году она составляла 3,5%, то в 2025-м достигла 11%, а в первой половине этого года превысила 20%. Если включить в этом число атаки, направленные на получение информации из баз данных и файлов, а также кражу пользовательских данных, их доля достигнет 57% от всех веб-угроз.