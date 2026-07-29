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В СНТ «Палати» под Красноярском горит частный дом (видео)

В СНТ «Палати» под Красноярском горят жилой дом и баня на площади 153 квадратных метра.

В СНТ «Палати» под Красноярском горят жилой дом и баня на площади 153 квадратных метра. Видео с места событий появилось в телеграм-канале Kras Mash.

На кадрах видно, что дом полностью охвачен огнем, валит черный дым. В ГУ МЧС России по региону, сообщили, что на месте работают пожарные, информации о пострадавших пока не поступало.

Причины возгорания дознаватель установит после того, как огонь ликвидируют.

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