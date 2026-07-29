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На оптовой базе в Красноярске нашли 10 нелегалов

В Центральном районе Красноярска сотрудники полиции провели рейд на одной из оптовых баз.

В Центральном районе Красноярска сотрудники полиции провели рейд на одной из оптовых баз. Они проверили, как соблюдается миграционное законодательство, и выявили несколько нарушений.

Во время рейда правоохранители попросили 49 иностранных граждан предъявить документы. Всех их доставили в передвижной пункт полиции, который работал прямо на территории базы. Там сотрудники полиции проверили иностранцев на причастность к преступлениям и правонарушениям, сняли у них отпечатки пальцев и взяли образцы эпителия.

Также стражи порядка осмотрели торговые, складские помещения и автомобили на территории базы. К проверке привлекли кинологов со служебными собаками, которые обследовали объекты на наличие запрещенных веществ.

По итогам разбирательств в отдел полиции доставили 21 человека. В отношении десяти из них составили административные протоколы за различные нарушения миграционного законодательства, в том числе за нарушение правил пребывания в России и незаконную трудовую деятельность.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 14 нарушений правил дорожного движения и составили соответствующие административные материалы.

В краевом управлении МВД отметили, что в дальнейшем работа по выявлению нарушений миграционного законодательства, установлению мест незаконного пребывания иностранных граждан и пресечению нелегальной трудовой деятельности будет продолжена.

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