На оптовой базе в Красноярске нашли 10 нелегалов

Во время рейда правоохранители попросили 49 иностранных граждан предъявить документы. Всех их доставили в передвижной пункт полиции, который работал прямо на территории базы. Там сотрудники полиции проверили иностранцев на причастность к преступлениям и правонарушениям, сняли у них отпечатки пальцев и взяли образцы эпителия.