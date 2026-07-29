Российским регионам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В документе также указано, что в период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Речь идет об отмене массовых культурных и спортивных событий, а также приостановке учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19.