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Российским регионам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни.

Как пишет РИА Новости, это следует из документа главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В документе также указано, что в период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Речь идет об отмене массовых культурных и спортивных событий, а также приостановке учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19.

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