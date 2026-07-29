Блогер едва не погиб из-за прыща на губе: он рассказал подписчикам о «треугольнике смерти» на лице

В Бразилии фитнес-модель Виллиан Сильва, известный как «живая кукла Кен», едва не погиб после того, как выдавил прыщ в области верхней губы. Мужчина был срочно госпитализирован, а позже предупредил своих подписчиков об опасности так называемой «зоны смерти» на лице. О его истории пишет Need To Know.
Виллиан рассказал, что после выдавливания воспаленного волоска его лицо сильно распухло. Блогер пояснил, что врачи диагностировали риск развития менингита, который мог привести к необратимому повреждению мозга. Он подчеркнул, что считает своим долгом предупредить людей о серьезной угрозе.
Дерматолог Даниэле Кавальканте де Алмейда Магнани объяснила, что область от бровей до уголков рта называют «треугольником смерти» из-за отсутствия клапанов в венах. Инфекция отсюда легко проникает в кавернозный синус черепа, а золотистый стафилококк при повреждении кожи может вызвать тромбоз. Это состояние способно спровоцировать менингит, абсцесс мозга и даже сепсис с летальным исходом.
Ранее KP.RU писал, что выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» может привести к серьезным медицинским осложнениям и даже смерти. Ужасные последствия едва не случились с девушкой, которая просто решила выдавить прыщ на лице, однако врачам удалось спасти пациентку.