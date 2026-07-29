Блогер едва не погиб из-за прыща на губе: он рассказал подписчикам о «треугольнике смерти» на лице

В Бразилии фитнес-модель Виллиан Сильва, известный как «живая кукла Кен», едва не погиб после того, как выдавил прыщ в области верхней губы. Мужчина был срочно госпитализирован, а позже предупредил своих подписчиков об опасности так называемой «зоны смерти» на лице. О его истории пишет Need To Know.