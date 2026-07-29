Премьер Японии назвала предварительное число жертв землетрясения

В торговом центре Aeon Mall Kumamoto в городе Касима (префектура Кумамото) после землетрясения произошел взрыв. Спасены восемь человек, две женщины в возрасте около 20 лет погибли. Еще у одного человека произошла клиническая смерть. Пятеро получили травмы. По данным пожарной службы, внутри здания оказались заблокированы по меньшей мере шесть человек.