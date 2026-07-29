Премьер Японии назвала предварительное число жертв землетрясения

При землетрясении в Японии погибли 13 человек, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, ее слова приводит Yomiuri. Она уточнила, что причины некоторых из смертей все еще выясняются.
«Есть люди, которые все еще ждут помощи. Время имеет решающее значение, и мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы спасти как можно больше людей», — сказала премьер.
В некоторых районах зоны бедствия наблюдаются перебои с электроснабжением и нехватка воды. Из-за отключений электроэнергии в пострадавших районах существует опасность теплового удара из-за экстремальной жары, предупредила Такаити.
В торговом центре Aeon Mall Kumamoto в городе Касима (префектура Кумамото) после землетрясения произошел взрыв. Спасены восемь человек, две женщины в возрасте около 20 лет погибли. Еще у одного человека произошла клиническая смерть. Пятеро получили травмы. По данным пожарной службы, внутри здания оказались заблокированы по меньшей мере шесть человек.
На заводе компании Nippon Paper Industries в городе Яцусиро, где было зафиксировано землетрясение магнитудой более 6, у двух человек также произошла клиническая смерть, еще двое получили серьезные травмы. Местонахождение семи человек остается неизвестным, ведутся их поиски. На заводе обрушилась дымовая труба, сообщает NHK.
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