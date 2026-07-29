Нижегородские метростроевцы начали проходку последнего тоннеля

В Нижнем Новгороде стартовала проходка последнего, четвертого тоннеля метро. Он соединит действующую станцию «Горьковская» с новыми станциями на площадях Свободы и Сенной, рассказали представители метрополитена.
Второй тоннелепроходческий щит «Алена» пойдет параллельным курсом вслед за первопроходцем под улицей Горького и должна будет миновать 730 метров правого перегонного тоннеля. Длина комплекса составляет более 80 метров, вес — почти 600 тонн.
Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, имя нового комплекса неслучайно — так звали героиню одной из старинных нижегородских легенд — простую девушку, которая стала символом твердости, стойкости и преданности родной земле.
«Такой же настрой сегодня у тех, кто ведёт проходку в самом сердце города: уверенное движение вперёд и бережное соблюдение всех условий непростой работы в окружении плотной застройки», — написал глава города.
После того как оба щита выполнят свою задачу, начнётся возведение самих станций и вестибюлей.
Напомним, что тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» уже прошел первые 100 метров в направлении площади Свободы. Метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки нового тоннеля Автозаводской линии метро.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стало известно, когда завершится ремонт на Мызинском путепроводе и Звездинке.