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Из Ростовской области в Азербайджан экспортировали 17 тонн кормовых смесей

На территории Ростовской области с 17 по 24 июля досмотрели экспортируемые в Азербайджан 17 т кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

На территории Ростовской области с 17 по 24 июля досмотрели экспортируемые в Азербайджан 17 т кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Досмотр прошел в местах таможенного оформления области. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что экспорт мяса из Ростовской области в первом полугодии 2026 года составил 143 партии объемом более 2,4 тыс. т, что на 41% меньше аналогичного периода 2025 года.