В Красноярске продолжаются съёмки сериала «Один из нас» для телеканала НТВ

Как поделились в своих социальных сетях представители «Енисей кино», съёмочные сцены проходят в Гостиничном комплексе «Снежная Сова». Помимо этого комплекса, зрители смогут увидеть на экранах Международный аэропорт имени Д. А. Хворостовского, спортивные объекты, а также здание самой организации «Енисей кино».