В Красноярске продолжаются съёмки сериала «Один из нас» для телеканала НТВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске активным ходом идут съёмки сериала «Один из нас», производством которого занимается Кинокомпания «Триикс Медиа». Проект реализуется при поддержке министерства культуры Красноярского края, КГАУК «Енисей кино», Кинокомиссии Красноярского края и «Сибирь Триикс Медиа».
Как поделились в своих социальных сетях представители «Енисей кино», съёмочные сцены проходят в Гостиничном комплексе «Снежная Сова». Помимо этого комплекса, зрители смогут увидеть на экранах Международный аэропорт имени Д. А. Хворостовского, спортивные объекты, а также здание самой организации «Енисей кино».
Известно, что сериал основан на реальных событиях. В центре сюжета — история офицера ФСБ, роль которого исполнит актёр Кирилл Балобан.