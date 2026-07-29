Епархия о сносе детской площадки у храма на Невского: «Там будет церковно-приходской дом»

«Единой концепции пока нет, и неизвестно, сколько по времени займет строительство, потому что его финансирование зависит от пожертвований. Пока планируется, что здание будет одноэтажным. Кафе будет стоять отдельно. Это что-то вроде павильона, как на площади Победы», — добавила представитель епархии.