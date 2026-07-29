Епархия о сносе детской площадки у храма на Невского: «Там будет церковно-приходской дом»

На месте демонтированной детской площадки у храма Святого Александра Невского на улице Невского в Калининграде собираются построить церковно-приходской дом. Об этом «Новому Калининграду» сообщила официальный представитель Калининградской епархии Серафима Ерохова.
«Там будет строиться церковно-приходской дом с воскресной школой. Также кафе там будет и детская площадка», — сообщила Ерохова.
Она уточнила, что на текущий момент рабочие успели залить фундамент, однако проект здания, скорее всего, будет меняться во время строительства.
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград.
«Единой концепции пока нет, и неизвестно, сколько по времени займет строительство, потому что его финансирование зависит от пожертвований. Пока планируется, что здание будет одноэтажным. Кафе будет стоять отдельно. Это что-то вроде павильона, как на площади Победы», — добавила представитель епархии.
Церковно-приходской дом, как пояснила Ерохова, планируют использовать в том числе для проведения культурно-массовых мероприятий и лекций.