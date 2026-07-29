Минчанка получила счет 185 рублей за парковку, где не стоял ее автомобиль

— Сегодня я приезжаю на танцы, заезжаю на ту парковку, на которой я обычно паркуюсь. Там были открыты оба шлагбаума. Но мне все равно — я человек честный (решила оплатить. Ред.). Отправила смс, а в ответ мне приходит сообщение со счетом на 185 рублей, — отмечает минчанка.