Минчанка получила счет 185 рублей за парковку, где не стоял ее автомобиль. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Жительница Минска рассказала, что приезжает в центр столицы на занятие танцами, оставляя свой автомобиль на платной парковке около площади Якуба Коласа. Но в выходные 25−26 июля случился неприятный инцидент.
По словам девушки, она заехала на указанную парковку, но там не было свободных мест, и она поехала на другую. После окончания танцев она оплатила парковку через паркомат.
— Сегодня я приезжаю на танцы, заезжаю на ту парковку, на которой я обычно паркуюсь. Там были открыты оба шлагбаума. Но мне все равно — я человек честный (решила оплатить. Ред.). Отправила смс, а в ответ мне приходит сообщение со счетом на 185 рублей, — отмечает минчанка.
Она добавляет, что всегда платила за парковку и задолженностей быть не должно.
В организации «Парковки столицы» отреагировали на случившееся. И напомнили: любое высокотехнологичное оборудование, в том числе автоматической фотофиксации на парковках, имеет допустимый процент погрешности.
«Бывает, что камера физически не может распознать номер в автоматическом режиме, например, из-за сильного дождя, тумана, попадающего в объектив яркого солнца (именно это и произошло с автомобилем автора видео. — Ред.) или загрязненного госномера», — обратили в организации.
На подобный случае есть четкий регламент. Он состоит в том, что специалисты вручную перепроверяют информацию по видеоархивам парковки, корректируют время сессии в системе. Указанное позволяет гарантировать водителю точный и честный расчет времени.
Позднее минчанка уточнила, что ситуация была урегулирована.
Тем временем минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему.
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