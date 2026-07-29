Оленью Луну увидят хабаровчане в июле

— Достаточно открытого участка неба в направлении восточного и юго-восточного горизонта, откуда спутник будет восходить. Идеальный угол обзора можно поймать за городом, вдали от уличного освещения: засветка крупных населённых пунктов заметно снижает контрастность лунного диска и мешает разглядеть детали поверхности. Для более подробного рассмотрения кратеров и морей пригодится бинокль или небольшой телескоп, хотя невооруженным глазом Оленья Луна тоже выглядит эффектно, — пишет РИА Новости (18+).