Оленью Луну увидят хабаровчане в июле

В июле 2026 года полнолуние, которое называют оленьим, наступит 29 числа в 17:36 по московскому времени. В Хабаровском крае пиковый момент придется как раз на темное время суток, поэтому наблюдать Луну можно будет из любой удобной точки региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Достаточно открытого участка неба в направлении восточного и юго-восточного горизонта, откуда спутник будет восходить. Идеальный угол обзора можно поймать за городом, вдали от уличного освещения: засветка крупных населённых пунктов заметно снижает контрастность лунного диска и мешает разглядеть детали поверхности. Для более подробного рассмотрения кратеров и морей пригодится бинокль или небольшой телескоп, хотя невооруженным глазом Оленья Луна тоже выглядит эффектно, — пишет РИА Новости (18+).
Отмечается, что Луна может казаться желтоватой или приобретать медный оттенок. Это связано с тем, что диск спутника будет расположен низко над горизонтом в Северном полушарии.
Однако название «оленья» Луна получила не из-за цвета. Согласно легендам индейских племен, в период июльского полнолуния у самцов оленей начинают расти новые рога. Кроме того, Луну называют еще «грозовой» из-за частых дождей с грозами, «лососевой» — из-за сезона хода лосося и «сенной» — из-за начала сенокоса.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о звездопаде из созвездия Персея, который продлится с 17 июля по 24 августа.