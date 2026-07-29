В Красноярске завершают благоустройство восьми общественных пространств

В Красноярске подрядчики переходят к финальным этапам благоустройства восьми общественных территорий. В этом сезоне обновляют две набережные, пять скверов и одну площадь, за которые ранее проголосовали жители. Завершить работы планируют к осени. На площади перед Культурным центром на улице Высотной уже сделали кирпичные клумбы, уложили брусчатку, обустроили водоотвод, проложили кабели для освещения и сформировали газоны. Сейчас устанавливают уличную мебель, сцену, качели и другие малые архитектурные формы. Отдельно на площади монтируют сухой фонтан. [caption id= «attachment_372503» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Высокая готовность и у территории на улице Ломоносова, 102. После сноса гаражей там был пустырь и хаотичная парковка, теперь появился сквер с детской площадкой, зоной тихого отдыха и площадкой для собак. В мэрии уточнили, что осталось только установить опоры освещения, а кабельные линии для них уже подготовлены. [caption id= «attachment_372502» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В Ленинском районе продолжается благоустройство набережной Енисея. Вдоль воды уже сформировали прогулочную зону с пешеходными и велосипедными дорожками, деревянными настилами и сухим ручьем. Рабочие завершают монтаж смотровых балконов и готовят участки под цветники, а основной объем озеленения запланирован на август. В сквере «Сказочный» в Свердловском районе готовность превышает 80%. Там уложили брусчатку, смонтировали освещение и сформировали газоны, в ближайшее время начнут устанавливать игровые комплексы, указатели и элементы входных групп в стиле русских сказок. [caption id= «attachment_372500» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Сложнее идут работы в сквере Западный в Кировском районе, на набережной Качи и в пространстве «Преолес» в Преображенском. В Западном сроки сдвинулись из-за корректировок проекта: подрядчику пришлось учитывать прокладку кабелей, перенос линий под землю, размещение уличной мебели и сохранение деревьев. Сейчас там продолжают укладывать брусчатку и ландшафтные бордюры. [caption id= «attachment_372499» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] На набережной Качи от улицы Вейнбаума до Юдинского сада график скорректировали из-за резкого подъема воды после сильных дождей. Сейчас рабочие наверстывают темп: уже оформлены дорожки, проложены кабели освещения, установлены сваи под настилы и балконы, идут работы с газонами и асфальтом. [caption id= «attachment_372498» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В «Преолесе» благоустраиваемый участок находится в низине, поэтому после ливней рабочим пришлось ждать, пока просохнет грунт. Теперь работы активизировались: в ближайшее время там будут укладывать асфальт, брусчатку и щебеночное покрытие, завершать освещение, устанавливать мебель и заниматься озеленением. Напомним, что Красноярский край занимает второе место в России по площади нетронутой дикой природы.