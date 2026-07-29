К фестивалям в Кудымкаре готовы?

В Кудымкаре летом проходит множество ярких событий. Не будет ли перебоев со связью из-за наплыва туристов?
МегаФон модернизировал сеть на северо-западе Пермского края. Инженеры оператора провели технические работы в столице округа и ещё в пяти населённых пунктах.
В Кудымкаре, в квартале Мирном, специалисты запустили новое телеком-оборудование. В центре города, который является местом проведения различных массовых мероприятий, активировали низкочастотный диапазон и увеличили зону действия сигнала. Теперь зрители и участники предстоящих культурных событий, таких как музыкальный фестлун «Трамплин» и театральный фестиваль «Сообщение», смогут пользоваться мессенджерами, совершать видеозвонки и транслировать контент в социальные сети даже при повышенной нагрузке.
Особое внимание уделили развитию инфраструктуры в сельской местности. Инженеры оператора расширили зону покрытия и повысили скорость передачи данных в населённых пунктах Ёгва, Ленинск, Малая Серва, Разино и Самково. В результате около двух тысяч жителей этих поселений получили доступ к улучшенному качеству связи.
«Мы подготовили инфраструктуру к повышенной нагрузке в дни массовых мероприятий, а также создали долгосрочный фундамент для дальнейшей цифровизации Кудымкарского округа. Теперь туристы и гости округа могут строить маршруты онлайн и быть на связи, а местные жители использовать цифровые сервисы для решения личных вопросов», — рассказали в пресс-службе оператора.