К фестивалям в Кудымкаре готовы?

«Мы подготовили инфраструктуру к повышенной нагрузке в дни массовых мероприятий, а также создали долгосрочный фундамент для дальнейшей цифровизации Кудымкарского округа. Теперь туристы и гости округа могут строить маршруты онлайн и быть на связи, а местные жители использовать цифровые сервисы для решения личных вопросов», — рассказали в пресс-службе оператора.