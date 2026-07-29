Водителя погрузчика наградили за помощь в тушении пожара в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде за личное мужество и самоотверженные действия был награжден машинист фронтального погрузчика Евгений Кириллов. Мужчина помог потушить крупный пожар на улице Федосеенко. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
7 мая на улице Федосеенко вспыхнуло производственное здание. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь возгорания составляла уже около 350 квадратных метров. Огонь охватил имущество внутри цеха и навалы стройматериалов на открытой площадке.
Горящий мусор не позволял пожарным сбить пламя. Доски, утеплитель, паллеты и металлоконструкции только подпитывали возгорание изнутри. Сотрудники МЧС сдерживали распространение огня на соседние склады, но для ликвидации пожара требовалось получить доступ к скрытому горению.
Тогда на помощь пришел водитель погрузчика, находившийся неподалеку. Он направил машину в дым и разворошил навал, что позволило пожарным подобраться ближе к источнику. Благодаря этому горение пошло на спад.
Угрозу оперативно купировали, поэтому здание производства не получило критических повреждений. После мойки и осмотра механиками машинист вернулся на стройплощадку.
Спустя два месяца героя наградили благодарственным письмом от имени начальника 1 пожарно-спасательного отряда Александра Щекина. По словам мужчины, решение пришло мгновенно, сам он не считает свой поступок героическим.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 42-летнего серийного поджигателя задержали в Володарском округе.