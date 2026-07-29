Садовод Сергеева поделилась, как сохранить картофель на балконе до весны

После сбора урожая на дачных участках многие горожане сталкиваются с вопросом: где хранить картофель, если у них нет собственного погреба? Один из самых доступных вариантов — застеклённый балкон. Однако без правильной подготовки клубни могут быстро испортиться: осенью из-за сырости, зимой из-за мороза, а весной начать прорастать.
Опытная дачница Оксана Сергеева, эксперт в области садоводства, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно хранить картофель на балконе. По её словам, главная ошибка — сразу после сбора урожая складывать картофель в мешки и отправлять его на балкон. Перед хранением клубни необходимо просушить в тени в течение нескольких часов, удалить повреждённые экземпляры и дать картофелю «отлежаться» в прохладном и хорошо проветриваемом помещении около недели. За это время кожура клубней станет плотнее, а мелкие повреждения затянутся.
Для хранения лучше всего использовать деревянные вентилируемые ящики. Пластиковые герметичные контейнеры или пакеты не подойдут, так как внутри них быстро образуется конденсат, который приводит к гниению клубней. Оксана Сергеева советует ставить ящики не на пол, а на деревянные рейки или пенопласт, чтобы защитить урожай от холода снизу. Если зимой температура опускается ниже нуля, картофель следует дополнительно укрыть старым одеялом или плотным нетканым материалом. При сильных морозах лучше использовать утеплённый короб или занести ящики в квартиру.
Идеальная температура для хранения картофеля составляет от +2 до +4 градусов. Если температура будет выше, клубни начнут прорастать, а если ниже — подмёрзнут. Оксана Сергеева рекомендует хотя бы раз в месяц перебирать запасы. Даже один испорченный клубень может быстро заразить соседние, поэтому своевременная проверка поможет сохранить урожай до следующего сезона. Также важно держать картофель в темноте, так как на свету клубни зеленеют и накапливают соланин, что делает их непригодными для употребления.
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