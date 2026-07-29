Садовод Сергеева поделилась, как сохранить картофель на балконе до весны

Идеальная температура для хранения картофеля составляет от +2 до +4 градусов. Если температура будет выше, клубни начнут прорастать, а если ниже — подмёрзнут. Оксана Сергеева рекомендует хотя бы раз в месяц перебирать запасы. Даже один испорченный клубень может быстро заразить соседние, поэтому своевременная проверка поможет сохранить урожай до следующего сезона. Также важно держать картофель в темноте, так как на свету клубни зеленеют и накапливают соланин, что делает их непригодными для употребления.