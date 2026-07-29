Футбол на крыше многоэтажки заинтересовал прокуратуру Хабаровска

В Хабаровске прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о детях, которые играли с мячом на крыше многоквартирного дома на улице Ворошилова.
Прокуратура Индустриального района выяснит обстоятельства произошедшего и проверит, каким образом несовершеннолетние получили доступ на крышу.
Надзорное ведомство также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и управляющей компании.
По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.