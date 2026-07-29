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Футбол на крыше многоэтажки заинтересовал прокуратуру Хабаровска

Прокуратура выяснит, кто отвечает за свободный доступ на крышу дома на улице Ворошилова.

В Хабаровске прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о детях, которые играли с мячом на крыше многоквартирного дома на улице Ворошилова.

Прокуратура Индустриального района выяснит обстоятельства произошедшего и проверит, каким образом несовершеннолетние получили доступ на крышу.

Надзорное ведомство также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и управляющей компании.

По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.